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أول تعليق من النقاز بعد عودته لنادي الزمالك

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

علق الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد عودته في الولاية الثانية للقلعة البيضاء قادمًا من الترجي الرياضي التونسي في صفقة إنتقال حر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

النقاز يعلق على إنضمامه للزمالك 

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك نشر النقاز رسالة قال فيها :" سعيد بعودتي من جديد إلى #نادي_الزمالك، عودة مختلفة بتحديات وآمال جديدة، أسعى من خلالها إلى إسعاد الجماهير البيضاء التي دوماً أكن لها كل احترام وتقدير.

وكان نادي الزمالك قد أعلن اليوم الثلاثاء عودة الظهير الأيمن التونسي بعد أن قرر الرحيل في العام 2019 صوب الترجي الرياضي التونسي بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

حيث سبق وأن لعب النقاز مع الزمالك في الفترة الاولى ثلاثة وستين مباراة نجح خلالهم في صناعة تسعة أهداف قبل رحيله.

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