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السودان: مقتل أكثر من 80 شخصًا وإصابة العشرات جراء السيول والفيضانات

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 03:49 م
فيضانات - أرشيفية
فيضانات - أرشيفية
وكالات

قالت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، إن الفيضانات والسيول التي شهدتها عدة مناطق في البلاد تسببت في مقتل أكثر من 80 شخصًا وإصابة العشرات.

 

وقد قدمت دولة الإمارات، الرعاية الصحية لما يزيد على 20 ألف شخص من المتضررين المتضررين من الفيضانات في القرى السودانية تحت شعار «لا تشلون هم».

 

جاء وذلك في اطار حملة زايد الإنسانية العالمية بمشاركة زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيرية، ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني، وبالشراكة مع مؤسسة أطباء الإنسانية والمركز السوداني للتطوع، وجمعية الاحسان الخيرية.

 

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الفيضانات السودان

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