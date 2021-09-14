إتحاد الكرة يعلن موعد تقديم كارلوس كيروش





أعلن إتحاد الكرة المصري لكرة القدم متمثلًا في رئيس اللجنة المكلفة المهندس أحمد مجاهد موعد تقديم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني.





الخميس تقديم كيروش مديرًا فنيًا للمنتخب المصري





وقال الأتحاد المصري أن كارلوس كيروش سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي يوم الخميس القادم الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر بقاعة المؤتمرات بمقر الأتحاد المصري.





في الوقت الذي سيعقد فيه المدير الفني مؤتمر صحفي على هامش المعسكر الأول للمنتخب إستعدادًا لمواجهة المنتخب الليبي لحساب مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال فيفا قطر 2022.





وكان الأتحاد المصري قد أعلن إقالة الكابتن حسام البدري من منصبه وتعيين كارلوس كيروش مدير فني جديد لتحقيق حلم المصريين والوصول لنهائيات مونديال فيفا قطر 2022.



