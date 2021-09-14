تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية ببني سويف (صور)

حضور الاحتفالية





وشهدت الإحتفالية حضور، كل من: الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والنائب حسام العمدة عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ: الدكتورعلى بدر، والدكتور عبد الله على مبروك، والدكتورة مني عبد الله، وميرفت ميشيل، وطه أبو الناظر، والدكتورة حنان سليمان، ونبيل حميدة، وأحمد على عباس.

محافظ بني سويف





وهنأ محافظ بني سويف، أوائل الثانويتين العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، بتفوقهم المميز، والذى جاء فى ظل ظروف استثنائية، مطالبًا إياهم بالاستمرار على النجاح ومواصلة الجهد والعمل للحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين.

رئيس جامعة بني سويف





وقدم رئيس جامعة بني سويف، التهنئة للطلاب المكرمين على تفوقهم، معربا عن تقديره لأسرهم على ما بذلوه من جهد لمعاونتهم على تحقيق هذا النجاح، الذي يعد نتاج منظومة متكاملة من الجهد والتعب والتركيز، مشيرًا إلى أن ما حققه الطلاب خطوة أولى في مسيرة حياتهم التي تبدأ أولى مراحلها بالالتحاق بالجامعة التي تحتاج ليس فقط إلى مجهود علمي في المذاكرة فقط، بل يحتاج الطالب الجامعي أن يكتسب خلال دراسته بالجامعة لمهارات أخرى تؤهله لخوض غمار الحياة، متسلحًا بأدوات جديدة وفكر واع وإدراك مستنير.

أمين حزب مستقبل وطن





من جانبه تقدم النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، بالتهنئة للأوائل وأولياء أمورهم، معربًا عن سعادته بتنظيم هذه الاحتفالية لمشاركة أهالي وأسر المكرمين فرحتهم بحصد ثمار تعبهم وكفاحهم، مؤكدا أهمية الحفاظ على التفوق من خلال الجد والاجتهاد والالتزام الدائم، مشيرا إلى أن الحزب يدعم جهود أجهزة ومؤسسات الدولة في العملية التعليمية بجميع مراحلها، وأن أبواب الحزب مفتوحة أمام المتميزين في كافه المجالات في إطار تعليمات الأمانة المركزية للحزب بتكريم المتميزين بجميع المحافظات.

وكيل وزارة التربية والتعليم





من جانبه أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم، عن شكره وتقديره الكبير لحرص "د. محمد هانى غنيم" على تكريم المتفوقين، والذى جاء فى ظل ظروف استثنائية بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو ما مثل عبئا إضافيا على الطلاب وذويهم على السواء، داعيا الطلاب إلى مواصلة التفوق فى المرحلة الجامعية وتحقيق مستقبل أفضل، وأن يكونوا عناصر داعمة لوطنهم مصر.

رئيس المنطقة الأزهرية





وأشاد رئيس المنطقة الأزهرية، بحرص المحافظ "د.محمد هانى غنيم" على تكريم المتفوقين، والذي يعد تكريما للمنظومة بأكملها من معلمين وأولياء أمور وطلاب وقيادات تعليمية، متمنيا مزيد من التفوق والنجاح لأبنائنا فى مختلف المجالات، مؤكدا على أجهزة المحافظة تحت قيادة المحافظ لا تدخر جهدا فى سبيل دعم الأزهر فى الخروج بعملية الامتحان بالشكل اللائق والمناسب، ومثمنا دور قيادات المنطقة الذين بذلوا قصارى الجهد، وأن اليوم هو ثمرة لجهود الجميع.

أولياء أمور الأوائل





في المقابل أعرب أهالي وأولياء أمور الطلاب الأوائل عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ بني سويف الذي حرص على تكريم الأوائل دون استثناء سواء في التعليم الثانوي العام والفني، مؤكدين على أن تكريم الدولة لأبنائهم يساعدهم في مشوارهم نحو دعم أبنائهم المتفوقين لاستكمال مسيرتهم الناجحة، وأن يكونوا عناصر داعمة لوطنهم الغالى مصر

أسماء المكرمين





وتضمنت الاحتفالية بعض الفقرات الفنية والغنائية،حيث تم تكريم الطلاب الأوائل وتسليمهم شهادات تقدير وهدايا ممنوحة لهم، والتى سلمها لهم المحافظ ورئيس الجامعة وأمين الحزب، حيث تم تكريم 18 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة بواقع،6 طلاب بالشعبة العلمية للعلوم وهم:

دروع مستقبل وطن





وفي ختام الإحتفالية، أهدى النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن ببني سويف، درع الحزب، لكل من المحافظ "د.محمد هاني غنيم" ورئيس جامعة بني سويف، ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير المنطقة الأزهرية ومدير التعليم الخاص ومديري الإدارات التعليمية وعدد من المعلمين المتميزين المشاركين في المجموعات الدراسية.

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، إحتفالية نظمتها أمانة حزب مستقبل وطن، على مسرح جامعة بني سويف، لتكريم 31 طالبًا وطالبة، من أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية للعام الدراسي المنقضي.كما حضر الإحتفالية عددًا من القيادات التنفيذية، هم: عمروشحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ عصام حسني مديرمنطقة بني سويف الأزهرية، والدكتور محمديوسف وكيل وزارة الصحة، ومصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، والمستشارحسن جعفر رئيس الغرفة التجارية بنبي سويف، ومديري الإدارات التعليمية والأزهرية وأسر وأولياء أمور الطلبة الأوائل المكرمين.وأكد المحافظ، على أن التعليم هو قاطرة التقدم، وطلاب العلم هم حاملو مشاعل التنوير الذين يحملون على عاتقهم بناء مصرنا الحديثة، موجها تحية إعزاز وتقدير لأولياء الأمور لدورهم في رعاية أبنائهم وتوفير المناخ المناسب لهم للتفوق، ومعربا عن تقديره للقائمين على قطاع التعليم العام والأزهرى لما بذلوه من جهد والوصول إلى هذا الأداء المتميز، وموجها الشكر للقائمين على تنظيم الاحتفالية.وفي أجواء سادتهاالفرحة، أعرب عددًا من الطلاب والطالبات عن سعادتهم الكبيرة بالتكريم، حيث عبر أولياء الأمور عن تقديرهم لمحافظ بني سويف وحرص على مشاركتهم فرحتهم بتكريم أبنائهم الأوائل سواء في التعليم الثانوي العام والأزهري والفني، مؤكدين على أن تكريم أبنائهم يساعدهم في مشوارهم نحو دعم أبنائهم المتفوقين لاستكمال مسيرتهم الناجحة.بلال مصطفى إبراهيم، عبد الرحمن محمد سيد، نوران محمد رمضان، سهيلة محمد خالد، أبرار عبد العليم عبد المجيد، بيتر نادي صدقي.و6 طلاب من علمى رياضة، هم: بلال رمضان حلمى، أشرف مدحت قيصر، أحمد محمد عبد اللطيف، أحمد أيمن زين العابدين، أنطوني أيمن ألفى، أحمد عمرو علي.و6 طلاب للشعبة الأدبية، هم: محمد سامح أحمد، فاطمة الزهراء مسلم، عبد الله أبو الخير سليمان، ندى محمد عبد المنعم، مصطفى حمدي كامل، شهد وليد محمد.كما تم تكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية وعددهم 7 طلاب، هم: إبراهيم سليم إبراهيم، عبد الله شحاتة فهمي، سادات صبري عبد الفتاح، أميرة محمد محمد، كريم ربيع عبد الكريم، محمد عبد النبي عبد الحميد، طارق شعبان محمود.و6 طلاب وطالبات من أوائل الدبلومات الفنية، هم: نورهان محمد أحمد، شهد مصطفى عبد العزيز، فاطمة محمد قرني، مريم أيمن طه، أحمد مصطفى أحمد، يوستينا يوسف عدلي.