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فينالدوم يكشف أسباب فشل إنتقاله لبرشلونة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

كشف الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي الاسباب التي جعلت إنتقاله لفريق نادي برشلونة الإسباني يفشل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

أسباب فشل إنضمام فينالدوم لبرشلونة 

وقال فينالدوم في تصريحات صحفية لصحيفة " ليكيب الفرنسية " أنه كان من الصعب مغادرة ليفربول بعد قضاء أوقات طيبة هناك وتحقيق الكثير من الألقاب.

وأضاف أنه كان قريب للغاية من الإنضمام لبرشلونة لكن هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي منعت إكتمال الصفقة الأمر الذي جعله يبحث عن وجهة أفضل.

وختم أن باريس سان جيرمان يعد من أفضل وأقوى الأندية في العالم ويسعى الفريق إلى الحصول على جميع الألقاب الممكنة على رأسها بطولة دوري أبطال أوروبا.

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فينالدوم فترة الأنتقالات الصيفية برشلونة باريس سان جيرمان

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