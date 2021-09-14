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موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 04:02 م
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد جمال
ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين ريال مدريد الإسباني ونظيره إنتر ميلان الإيطالي، غدا الأربعاء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان

ويخطط نادي ريال مدريد لخطف الثلاث نقاط من إنتر ميلان، من أجل انتزاع صدارة مجموعته، التي تضم النيراتزوري، وشريف تيراسبول، وشاختار دونيستك.

ويقام اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والسابعة بتوقيت جرينتش.

وتذاع المباراة عبر قناة bein sport 2، التابعة لشبكة قنوات بين سبورتس القطرية، المالكة لحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا.

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