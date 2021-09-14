تردد قناة Arena Sport 3 HD Serbia الناقلة لمباراة تشيلسي وسان بطرسبرغ في دوري أبطال أوروبا





يستضيف ملعب إستاد ستامفورد بريدج اليوم الثلاثاء مواجهة تشيلسي ضد زينيت سان بطرسبرغ الروسي لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة من بطولة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم.





موعد مباراة تشيلسي ضد زينيت والقنوات الناقلة





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين عند حلول الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 2 ويعلق عليها المعلق الكبير فراس الذهب فيما يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة Arena Sport 3 HD Serbia على التردد التالي :-



