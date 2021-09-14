Advertisements

تردد قناة Arena Sport 3 HD Serbia الناقلة لمباراة تشيلسي وسان بطرسبرغ في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 03:59 م
تشيلسي وزينيت
تشيلسي وزينيت
محمد أيمن

يستضيف ملعب إستاد ستامفورد بريدج اليوم الثلاثاء مواجهة تشيلسي ضد زينيت سان بطرسبرغ الروسي لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة من بطولة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم.

موعد مباراة تشيلسي ضد زينيت والقنوات الناقلة 

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين عند حلول الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 2 ويعلق عليها المعلق الكبير فراس الذهب فيما يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة Arena Sport 3 HD Serbia على التردد التالي :-

القمرالترددالاستقطابالترميزالتصحيحالتشفير
Astra 3A23.5 شرقا11798أفقي300003/4كوناكس
Telecom 2A3 شرقا12380أفقي300002/3مفتوح
Eutelsat W216 شرقا11231عمودي300003/4فيديو جارد

الكلمات المفتاحية

زينيت دوري أبطال أوروبا تشيلسي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي

أخبار تهمك

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يفجرها: نجم بيراميدز يقاتل من أجل الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 21 ساعة

حقائق وأرقام مثيرة لا تفوتك من تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونيخ

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

تردد قناة SSC7 HD المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة النصر ضد تركتور سانزي

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء

منذ ساعة و نصف

13 رسالة مهمة من الرئيس السيسي خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية بمصر

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يُغري صلاح براتب تاريخي للتجديد

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يرفض بقاء نجم الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

فيوتشر يحصل على توقيع 5 لاعبين من الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

بالتردد.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وتشيلسي بدوري الأبطال

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا

القنوات المفتوحة لنقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

عاجل - 30 قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

فيوتشر يحصل على توقيع 5 لاعبين من الأهلي

03:36 م

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء

03:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements