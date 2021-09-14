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عضو بالشيوخ: تقرير الأمم المتحدة شهادة لمجمل إنجازات الدولة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعالم الحالي 2021، شهادة لمجمل الأعمال التي تم انجازها في مصر، وهي شهادة دولية هامة لكون الامم المتحدة مشاركة في هذا التقرير.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الريف المصري يعاني من مشكلات كثيرة جدًا، ومشروع الريف المصري هام جدًا لتغيير حياة أهالي الريف، متمنيًا أن يصبح الريف المصري يليق بأهله بعد 3 سنوات.

وتابع رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، أن تقرير التنمية البشرية عنوانه الأساسي "مصر تتغير"، موضحًا أن هذا التقرير يصدر لأول مرة منذ 10 سنوات، وهي مستهدفات أساسية للتقرير تتمثل في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة الفرد، والارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وجذب مزيد من الاستثمارات، وهذه المستهدفات هي التي جعلت المواطن يشعر نسبيًا بنتائج وثمار الإصلاح الاقتصادي، وجعلت العديد من التقارير تشيد بما تم انجازه في مصر.

الكلمات المفتاحية

تقرير التنمية البشرية الأمم المتحدة آلفجر أخبار مصر

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