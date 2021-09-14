عضو بالشيوخ: تقرير الأمم المتحدة شهادة لمجمل إنجازات الدولة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعالم الحالي 2021، شهادة لمجمل الأعمال التي تم انجازها في مصر، وهي شهادة دولية هامة لكون الامم المتحدة مشاركة في هذا التقرير.





وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الريف المصري يعاني من مشكلات كثيرة جدًا، ومشروع الريف المصري هام جدًا لتغيير حياة أهالي الريف، متمنيًا أن يصبح الريف المصري يليق بأهله بعد 3 سنوات.



