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فتح بعض مراكز تجميع الأقطان بوجه بحري وأول مزاد الخميس المقبل

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
بدأ عدد من مراكز تجميع الأقطان بمحافظات الوجه البحري في استلام الأقطان من المزارعين ضمن منظومة التداول الجديدة للموسم 2021-2022.

كانت اللجنة التنفيذية برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن لمتابعة منظومة التداول الجديدة، قد قررت فتح عدد من مراكز تجميع الأقطان في الوجه البحري مبكرا عن موعدها المقرر في أول أكتوبر المقبل، نظرا لبدء المزارعين في جني المحصول.

ومن المقرر إجراء أول مزاد بمحافظة الشرقية يوم الخميس المقبل الموافق 16 سبتمبر بمركز تجميع منشية أبو عمر لعدد 8 رسائل.

وفي الإسماعيلية، سيتم إجراء أول مزاد يوم الأحد المقبل 19 سبتمبر الجاري في مركز تجميع البياضية.

كما سيتم فتح المزادات بمحافظة كفر الشيخ بداية من 20 سبتمبر، وسيتم لاحقا الإعلان عن موعد ومكان وعدد الرسائل التي سيتم عرضها للمزاد.

جدير بالذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجري تطبيقها على كافة المحافظات للموسم 2021-2022، حيث يتم استلام الأقطان بمراكز التجميع بالمركز الإداري التابع له المزارع فقط، يوميا من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا، وذلك بموجب الحيازة الزراعية والبطاقة الشخصية للمزارع، ويتم استلام نفس عدد الأكياس المسلمة للمزارع حسب الحيازة الزراعية.

ويتم وزن الأقطان الواردة للمركز واستخراج "علم وزن" يسلم منه صورة لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه، ثم تبدأ عملية فرز الأقطان عند اكتمال كل رسالة (حوالي 100 كيس).

ويبدأ المزاد في اليوم التالي للانتهاء من فرز الرسالة، ولا يسمح بدخول المزاد إلا لشركات التجارة المسجلة فى لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل ويجب سداد تأمين دخول المزاد بخطاب ضمان بنكى أو شيك مصرفى أو مقبول الدفع؛ بمبلغ 250 ألف جنيه وصالح حتى نهاية يناير 2022 لصالح شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، على أن يتم رد خطاب الضمان آخر شهر يناير 2022 بعد إنتهاء موسم التوريد.

وبعد انتهاء المزاد، يقوم مدير مركز التجميع بتحرير نموذج (79) لكل رسالة يوضح شركة التجارة الراسي عليها المزاد. ثم تقوم شركة التجارة بالتوقيع على النموذج بما يفيد قبول السعر والعلم بمحددات القيمة النهائية، وتقوم الشركة الراسى عليها المزاد بسداد 70% من القيمة الأساسية للمزاد قبل نهاية يوم العمل التالي للمزاد وباقي المبلغ خلال أسبوع من المزاد بعد تحديد القيمة النهائية للأقطان، وفقاً لفروق الرتب ومعدل التصافي، على أن يتم احتساب غرامة بواقع 1% شهرياً تحتسب يومياً، فى حالة تأخر شركة التجارة عن السداد.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالي زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

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