Advertisements

ممثل الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي: ليس لدينا خيار سوى الانخراط بحوار مع طالبان

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 04:05 م
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات

قال ممثل الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه ليس هناك خيار سوى الانخراط بحوار مع حركة طالبان، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

 وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

الكلمات المفتاحية

طالبان الحوار الاتحاد الاوروبي

أخبار تهمك

13 رسالة مهمة من الرئيس السيسي خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية بمصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

ليفربول يُغري صلاح براتب تاريخي للتجديد

منذ ساعة و 13 دقيقة

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يرفض بقاء نجم الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

حقائق وأرقام مثيرة لا تفوتك من تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونيخ

منذ أقل من نصف ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء

منذ ساعة و نصف

فيوتشر يحصل على توقيع 5 لاعبين من الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

تردد قناة SSC7 HD المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة النصر ضد تركتور سانزي

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يفجرها: نجم بيراميدز يقاتل من أجل الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

الخارجية الروسية: طالبان لا تمثل تهديدا لآسيا الوسطى

الصين: ننتظر نظاما سياسيا منفتحا وشاملا ويمثل جميع الأطياف في أفغانستان

الخارجية الفرنسية: على حركة طالبان برهنة تغيّرها من خلال الأفعال

لافروف: نحرب بتصريحات طالبان عن تشكيل حكومة شاملة

بريطانيا تعلن إجلاء الغالبية العظمى من المواطنين البريطانيين من أفغانستان

الخارجية الفرنسية: يجب أن نواصل الضغط على طالبان لكننا لم نتفاوض معها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

فيوتشر يحصل على توقيع 5 لاعبين من الأهلي

03:36 م

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء

03:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements