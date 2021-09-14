عاجل.. فاركو يقترب من ضم حارس الزمالك





إقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو على ضم واحد من أبرز حراس مرمى نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثًا للدوري المصري.





فاركو يقترب من ضم محمد صبحي





وقال مصدر خاص أن القلعة البيضاء تسعى للحصول على خمسة ملايين جنيه نظير الموافقة على رحيل محمد صبحي حارس المرمى لصفوف نادي فاركو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.





في الوقت الذي طلب فيه الحارس الخروج معارًا مرة أخرى بعد ان لعب في صفوف الأتحاد الموسم الماضي بسبب صعوبة مشاركته مع القلعة البيضاء بشكل أساسي.





يُذكر أن الحارس الشاب تألق مع سيد البلد الموسم الماضي تحت قيادة المدير الفني حسام حسن قبل العودة من جديد إلى نادي الزمالك بعد نهاية إعارته.