Advertisements

التنمية الصناعية: افتتاح 3 مجمعات صناعية بالصعيد قريبًا والمتر بـ22 جنيه

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

أكد اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الحكومة أقامت 17 مجمع صناعي  على مستوى الجمهورية، كمجمع بدر والسادات والإسكندرية.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الحوارية ضمن فاعليات مؤتمر "خطوات على طريق 100 مليار دولار صادرات"   أن متوسط سعر المتر مرفقًا في هذه المجمعات يصل لـ22 جنيه، لافتًا أن هناك أنظمة مختلفة للايجار والتمليك لوحدات المجمع، مؤكدًا وجود كافة الخدمات في المجمعات الصناعية.

وأشار أن المستثمر يستلم وحده بكافة المرافق بما فيها أنظمة اطفاء الحريق، مشيرًا أن المجمعات تحتوي على الأنشطة السائدة في المحافظة، مثل أنشطة النسيج لافتًا لامكانية حصول المستثمر على أكثر من مجمع بحد أقصى 8 وحدات.

وأشار أنه سيتم افتتاح مجمعات صناعية في أسيوط وأسوان وقنا خلال الفترة القادمة.

وأوضح الزلاط أنه سيتم تطوير هيئة التنمية الصناعية بالكامل لافتًا أن الهيئة تمتلك 27 فرع على مستوى الجمهورية، وأن كل الفروع تم ميكنتها، وربطها بالمقر الرئيسي للهيئة مشددًا على أن كل فروع الهيئة تخضع للتطوير حاليًا.

الكلمات المفتاحية

هيئة التنمية الصناعية مجمعات صناعية متوسط سعر المتر التنمية الصناعية

أخبار تهمك

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 21 ساعة

شوبير يفجرها: نجم بيراميدز يقاتل من أجل الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ ساعتين و 11 دقيقة

كارتيرون يرفض بقاء نجم الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

حقائق وأرقام مثيرة لا تفوتك من تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونيخ

منذ أقل من نصف ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء

منذ ساعة و نصف

فيوتشر يحصل على توقيع 5 لاعبين من الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

ليفربول يُغري صلاح براتب تاريخي للتجديد

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تردد قناة SSC7 HD المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة النصر ضد تركتور سانزي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

13 رسالة مهمة من الرئيس السيسي خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية بمصر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"التنمية الصناعية": طرح 7 مجمعات صناعية بمساحات مختلفة في 7 محافظات

تعرف على شروط تأجير وتمليك وحدات صناعية في 7 محافظات (فيديو)

هيئة التنمية الصناعية تكشف تفاصيل طرح المجمعات الجديدة

هيئة التنمية الصناعية: مبادرة "التجمعات" تستهدف تحقيق أحلام الشباب

"التنمية الصناعية": استمرار تلقي طلبات المستثمرين على 1657 وحدة

تعرف على تسهيلات حصول الشباب على وحدات صناعية كاملة المرافق

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

فيوتشر يحصل على توقيع 5 لاعبين من الأهلي

03:36 م

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء

03:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements