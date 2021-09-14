التنمية الصناعية: افتتاح 3 مجمعات صناعية بالصعيد قريبًا والمتر بـ22 جنيه





أكد اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الحكومة أقامت 17 مجمع صناعي على مستوى الجمهورية، كمجمع بدر والسادات والإسكندرية.





وأضاف خلال كلمته بالجلسة الحوارية ضمن فاعليات مؤتمر "خطوات على طريق 100 مليار دولار صادرات" أن متوسط سعر المتر مرفقًا في هذه المجمعات يصل لـ22 جنيه، لافتًا أن هناك أنظمة مختلفة للايجار والتمليك لوحدات المجمع، مؤكدًا وجود كافة الخدمات في المجمعات الصناعية.





وأشار أن المستثمر يستلم وحده بكافة المرافق بما فيها أنظمة اطفاء الحريق، مشيرًا أن المجمعات تحتوي على الأنشطة السائدة في المحافظة، مثل أنشطة النسيج لافتًا لامكانية حصول المستثمر على أكثر من مجمع بحد أقصى 8 وحدات.





وأشار أنه سيتم افتتاح مجمعات صناعية في أسيوط وأسوان وقنا خلال الفترة القادمة.





وأوضح الزلاط أنه سيتم تطوير هيئة التنمية الصناعية بالكامل لافتًا أن الهيئة تمتلك 27 فرع على مستوى الجمهورية، وأن كل الفروع تم ميكنتها، وربطها بالمقر الرئيسي للهيئة مشددًا على أن كل فروع الهيئة تخضع للتطوير حاليًا.