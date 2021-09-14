Advertisements

"عيش حياتك".. برنامج جديد لـ إيمان يوسف على "صدى البلد 2"

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 04:15 م
إيمان يوسف
إيمان يوسف
الفجر الفني

تستعد الإعلامية إيمان يوسف، للموسم الأول لانطلاق برنامج "عيش حياتك"، علي قناة "صدى البلد 2"، الجمعة من كل أسبوع من الساعة 2 لـ 3 عصرًا على الهواء مباشرة.

ويتناول البرنامج موضوعات اجتماعية تخص الموضة والأزياء واللايف ستايل، وطرق التغذية السلمية، إلى جانب استضافة عدد من النجوم والفنانين والنماذج الإيجابية.

يذكر أن إيمان يوسف كانت تقدم برنامج "3 ستات" على "صدى البلد" الموسم الثاني، وعدد من البرامج الطبية إلى جانب مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية والمسرحية.

الكلمات المفتاحية

عيش حياتك صدى البلد 2 صدى البلد برنامج عيش حياتك إيمان يوسف

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يُغري صلاح براتب تاريخي للتجديد

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ ساعتين و 15 دقيقة

13 رسالة مهمة من الرئيس السيسي خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية بمصر

منذ أقل من ساعتين

حقائق وأرقام مثيرة لا تفوتك من تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونيخ

منذ نصف ساعة

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجرها: نجم بيراميدز يقاتل من أجل الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يرفض بقاء نجم الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 21 ساعة

فيوتشر يحصل على توقيع 5 لاعبين من الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تردد قناة SSC7 HD المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة النصر ضد تركتور سانزي

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

صابرين كمال تستعد لتقديم برنامج "لايف ستايل" الشهر المقبل

الإعلامية منى العنزي في تجربة جديدة مع المصمم حسين بيطار

أبرزهم إسعاد يونس وكرارة.. 25 فنانا تألقوا على كرسي المذيع

داليا غازى تستعد للموسم الرابع من برنامج "٦٠ دقيقة حياة"

خبيرة تغذية: شكل الحياة ساهم في ارتفاع السمنة في المجتمع (فيديو)

أحمد عزمي: القرآن الكريم ساعداني في العمل بالفن

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

فيوتشر يحصل على توقيع 5 لاعبين من الأهلي

03:36 م

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء

03:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements