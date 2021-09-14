"عيش حياتك".. برنامج جديد لـ إيمان يوسف على "صدى البلد 2"

تستعد الإعلامية إيمان يوسف، للموسم الأول لانطلاق برنامج "عيش حياتك"، علي قناة "صدى البلد 2"، الجمعة من كل أسبوع من الساعة 2 لـ 3 عصرًا على الهواء مباشرة.

ويتناول البرنامج موضوعات اجتماعية تخص الموضة والأزياء واللايف ستايل، وطرق التغذية السلمية، إلى جانب استضافة عدد من النجوم والفنانين والنماذج الإيجابية.

يذكر أن إيمان يوسف كانت تقدم برنامج "3 ستات" على "صدى البلد" الموسم الثاني، وعدد من البرامج الطبية إلى جانب مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية والمسرحية.