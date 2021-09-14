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حقائق وأرقام مثيرة لا تفوتك من تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونيخ

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 04:18 م
برشلونة وبايرن ميونيخ
برشلونة وبايرن ميونيخ
علاء خليف
يستعد فريق بايرن ميونيخ مع نظيره برشلونة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021 – 2022.

ويبحث كلا الفريقين عن الفوز في مباراة الليلة لتحقيق بداية قوية في مشوارهما ببطولة دوري أبطال أوروبا والمنافسة مبكرا على بطاقة التأهل للدور التالي بالبطولة.

واستعرض الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونيخ بعض الحقائق المثيرة عن مواجهات برشلونة والبايرن جاءت كالتالي:

تفوق بافاري

يمتلك بايرن ميونيخ تفوقا كاسحا على نظيره برشلونة حيث التقى الفريقين في 11 مباراة أوروبية حقق 7 انتصارات وخسر مباراتين وتعادل في مثلهما.

انتصار تاريخي

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني انتصارا تاريخيا على نظيره برشلونة بنتيجة تاريخية بنتيجة 8-2 في ربع نهائي 2019/20 في المواجهة الأخيرة التي جرت بين الفريقين.

رقم إيجابي للبايرن

لم يخسر بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في 18 مباراة خارج الديار (14 فوزًا و 4 تعادلات). 

البايرن وبرشلونة يتفوقان في ضربة البداية

استطاع بايرن ميونخ الفوز في آخر 17 مباراة افتتاحية في دوري أبطال أوروبا (منذ موسم 2003/2004)، يعد هذا هو الرقم القياسي الحالي في المسابقة. وأحرز فريق ميونخ 42 هدفا واستقبلت شباكه هدفين فقط. 

برشلونة لم يخسر الفريق الكتالوني في آخر 22 مباراة افتتاحية له في دوري أبطال أوروبا (17 فوزًا و 5 تعادلات).

مولر "متخصص" هز شباك البارسا

سجل توماس مولر ستة أهداف في خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة - أكثر من أي خصم آخر في المسابقة وأكثر من أي لاعب آخر يسجل في تاريخ المسابقة أمام البارسا.

ناجلسمان على خطى ماجاث وتوخيل

بعد فيليكس ماجاث وتوماس توخيل، سيصبح يوليان ناجلزمان المدرب الألماني الثالث الذي يقود ثلاثة أندية مختلفة في دوري أبطال أوروبا (سابقًا هوفنهايم ولايبزيج).

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