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"أوزتراك" مهاجما الحكومة التركية: ماذا يفعل أردوغان الذي لا يفي بوعده؟

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
وكالات

 

أكد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك، أن أكبر خراب حل على رأس الشعب التركي هو حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

 

 

ووفقًا لما ذكره موقع «خلق تي في» التركي، قال فايق أوزتراك في كلمة له، بعد اجتماع اللجنة المركزية بالحزب، «انخفضت أهداف الدخل القومي والصادرات ودخل الفرد بمقدار النصف، وتضاعفت البطالة. في بلد ديمقراطي، لا يمكن لشخص لا يفي بوعده إلى الأمة أن يجلس ولو دقيقة واحدة على هذا المقعد (معد الرئاسة). يستقيل ويذهب إلى منزله».

 

 

 

وتابع «ماذا يفعل أردوغان الذي لا يفي بوعده؟ يخرج أمام الأمة ويذرف الدموع، خرج في كهرمان مرعش وقال لن نلفظ أنفاسنا الأخيرة قبل بلوغ أهداف 2023».

 

 

 

 

 

وأضاف، «يُفتن بصوته ويذرف الدموع قائلًا نقترب من أهداف 2023 خطوة بخطوة رغم كل التخريب الذي تعرضنا له. هل تضحك أم تبكي دعونا نقول لأردوغان ما هو التخريب الحقيقي أكبر تخريب حل برأس الأمة هو حكومتك. لا تبحث عن التخريب في مكان آخر».

الكلمات المفتاحية

تركيا الرئيس التركي اردوغان

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