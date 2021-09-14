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لهذا السبب.. جامعة الفيوم تعلن صرف مكافأة لجميع العاملين

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
قرر الدكتو محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، صرف مكافأة بواقع 800 جنيه لكل من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين (الدائمين- والمتعاقدين - والمنتدبين) بالجامعة.

وذلك نظرًا لجهودهم المتميزة المبذولة، في التجهيزات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2020- 2021 خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، ونظرًا لتفانيهم في خدمة الجامعة، وأداء مهامهم الوظيفية على النحو الأمثل.

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وزارة التعليم العالي جامعة الفيوم اخبار مصر

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