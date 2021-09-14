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موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبورتو في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
غدير أحمد

يستعد نادي أتلتيكو مدريد غدًا الأربعاء لإستضافة نظيره بورتو البرتغالي، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويطمع حامل لقب الدوري الإسباني، في استعادة قوته الأوروبية من جديد، وحصد العديد من الألقاب والبطولات وعلى رأسهم دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخيه تحت قيادة مدربه التاريخي دييجو سيميوني.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبورتو في دوري أبطال أوروبا
وتنطلق صافرة بداية مباراة اتلتيكو مدريد وبورتو في تمام الساعة التاسعة مساًء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساًء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اتلتيكو مدريد وبورتو في دوري أبطال أوروبا
وتذاع المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports HD Xtra 2، beIN Sports Fr 5 HD max.

ويتولي مهمة التعليق على المباراة المعلق الليبي محمد بركات على اللقاء عبر قناة beIN Sports HD Xtra 2.

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال أوروبا بورتو اتلتيكو مدريد

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