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صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض على جهاز الكرة فى نادي الزمالك، التعاقد مع المحترف الجزائري عبد الرؤوف بن غيث لاعب الترجي التونسي، بعد فسخ عقده مع الفريق.

نجم الترجي معروض على الزمالك
حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن وضع الجهاز الفني للقلعة البيضاء، اللاعب تحت المنظار لبحث إمكانية ضمه فى صفقة انتقال حر، خاصة بعد فسخ عقده مع الترجي من طرف واحد.

وكان بن غيث انتقل إلى الترجي فى موسم 2019 من صفوف باراداو الجزائري، ويجيد عبد الرؤوف اللعب فى خط الوسط ومركز الظهير الأيمن.

يذكر أن عبد الرؤوف بن غيث لعب مع الفريق التونسى 70 لقاء، تمكن من تسجيل 11 هدفًا وصنع 9 أهداف.

الكلمات المفتاحية

صفقة الزمالك الزمالك الجزائري رؤوف بن غيث الترجي

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