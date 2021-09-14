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قبل صدام الليلة.. تاريخ مواجهات رونالد كومان ضد بايرن ميونيخ

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
علاء خليف
يصطدم فريق بايرن ميونيخ مع نظيره برشلونة مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة نارية، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021 – 2022.
تاريخ مواجهات رونالد كومان ضد البايرن

ويتطلع فريق برشلونة للثأر من هزيمته التاريخية أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 8 – 2 في ربع نهائي نسخة دوري أبطال أوروبا 2019 – 2020 بينما يسعى البايرن لتأكيد تفوقه على العملاق الكتالوني في مباراة الليلة.

يقود فريق برشلونة مساء اليوم، المدرب الهولندي رونالد كومان والذي لم يستطيع تحقيق أي انتصار سابق تجاه فريق بايرن ميونيخ في مواجهاتهما السابقة.

وسبق والتقى المدرب الهولندي مع فريق بايرن ميونيخ في مباراتين خلال قيادته لفريق أياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا عام 2004 ولم يحقق أي انتصار في المباراتين.

انتهت المباراة الأولى بين أياكس بقيادة كومان ونظيره بايرن ميونيخ بفوز الأخير 4  - 0 بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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