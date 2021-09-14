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القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم يصدر عدة قرارات تعيين

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 05:06 م
محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم
محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم
الفيوم : ريهام على
أصدر الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قرارا رقم (١٣٤٤) لسنة ٢٠٢١ بتجديد تعيين الدكتور أشرف شوقي عثمان عبد الله، الأستاذ بقسم البساتين، بكلية الزراعة، مديرًا لمركز التعليم المفتوح بجامعة الفيوم.

تعيين الأستاذ الدكتور جمال محمدين مديرًا لوحدة الطباعة والنشر
وأصدر القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قرارا رقم (١٣٤٢) لسنة ٢٠٢١ بتجديد تعيين تعيين الأستاذ الدكتور جمال محمدين حسان، الأستاذ بقسم علم الوراثة بكلية الزراعة، مديرًا لوحدة الطباعة والنشر بجامعة الفيوم.

تعيين الدكتور رانيا أبو السعود مديرًا تنفيذيًّا للمعلومات
كما أصدر القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قرارا رقم (١٣٤٥) لسنة ٢٠٢١ بتجديد تعيين الأستاذ الدكتور رانيا أحمد عبد العظيم، الأستاذ بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة، مديرًا تنفيذيًّا للمعلومات بجامعة الفيوم.

تعيين الدكتور شيماء صوفي مديرًا لمشروع نظم المعلومات الإدارية
وأصدر القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قرارا رقم (١٣٤٦) لسنة ٢٠٢١ بتجديد تعيين الدكتور شيماء يوسف صوفي، الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم، بكلية التربية النوعية، مديرًا لمشروع نظم المعلومات الإدارية بجامعة الفيوم.

تعيين الدكتور ريهام فتيح نائبا لمدير مشروع نظم المعلومات الإدارية
كما أصدر القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قرارا رقم (١٣٤٧) لسنة ٢٠٢١ بتجديد تعيين الدكتور ريهام مصطفى كمال الدين فتيح، المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم، بكلية التربية النوعية، نائبا لمدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بجامعة الفيوم.
القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم يصدر عدة قرارات تعيين
القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم يصدر عدة قرارات تعيين
القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم يصدر عدة قرارات تعيين
القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم يصدر عدة قرارات تعيين
القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم يصدر عدة قرارات تعيين
القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم يصدر عدة قرارات تعيين
القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم يصدر عدة قرارات تعيين
القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم يصدر عدة قرارات تعيين
القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم يصدر عدة قرارات تعيين
القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم يصدر عدة قرارات تعيين

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محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم الفيوم

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