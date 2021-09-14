ننشر جدول مباريات مجموعة القاهرة والفتاة بالقسم الثانى

أعلنت لجنة مسابقات القسم الثانى جدول مباريات القسم الثانى بمجموعاته الثلاث والمقرر إنطلاقة موسمه الجديد 2021 / 2022 نهاية الشهر الجارى.



وحددت لجنة المسابقات يوم السبت من كل أسبوع لإقامة مباريات المجموعة الأولى بينما تقام مباريات المجموعة الثانية يوم الجمعه من كل أسبوع بينما تقام مباريات المجموعة الثالثة يوم الخميس من كل أسبوع.



ويشارك فى المسابقة بمجموعة القاهرة والفتاة 16 فريق حيث يصعد الفريق صاحب المركز الأول بينما يهبط الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة لدورى القسم الثالث.