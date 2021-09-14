Advertisements

ننشر جدول مباريات مجموعة القاهرة والفتاة بالقسم الثانى

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
أعلنت لجنة مسابقات القسم الثانى جدول مباريات القسم الثانى بمجموعاته الثلاث والمقرر إنطلاقة موسمه الجديد 2021 / 2022 نهاية الشهر الجارى.

وحددت لجنة المسابقات يوم السبت من كل أسبوع لإقامة مباريات المجموعة الأولى بينما تقام مباريات المجموعة الثانية يوم الجمعه من كل أسبوع بينما تقام مباريات المجموعة الثالثة يوم الخميس من كل أسبوع.

ويشارك فى المسابقة بمجموعة القاهرة والفتاة 16 فريق حيث يصعد الفريق صاحب المركز الأول بينما يهبط الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة لدورى القسم الثالث.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

فيوتشر يحصل على توقيع 5 لاعبين من الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عبدالحفيظ يكشف حقيقة رحيل رباعى الأهلى إلى فيوتشر

منذ ساعة الا ربع

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه النهائي من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 13 دقيقة

خاص- الأهلي يُجدد تعاقده مع نجم الفريق لمدة ٤ مواسم

منذ 35 دقيقة

عاجل - القنوات المفتوحة الناقلة لقمة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا وترددها

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 23 ساعة

تردد قناة SSC7 HD المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة النصر ضد تركتور سانزي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

04:30 م

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

عاجل - القنوات المفتوحة الناقلة لقمة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا وترددها

05:01 م

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements