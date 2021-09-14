لا تملك قوت يومها.. زوجة أحمد هيبة تستغيث بنقابة المهن التمثيلية

رحل عن عالمنا منذ ثلاث أيام الفنان أحمد هيبة، وذلك إثر تعرضه لحادث أليم، تناقلته الصحف والمواقع منذ ثلاث أيام ولم يكن يعلم الكثيرين أن الفنان أحمد هيبة من ضحاياه.



وكشفت تصريحات صحفية أن زوجة الفنان أحمد هيبة، توشك على الإنجاب، ولا تملك قوت يومها، كما أنها لا تملك أي باب رزق لتنفق على أبنائها الثلاثة، حيث كان زوجها أحمد هيبة يحصل على أمواله من العمل بشكل يومي ولم يدخر أي منها للمستقبل.



وشارك أحمد هيبة في عدد من الأعمال الفنية منها "مافيا، غش الزوجية، المركب أبو شنب، حملة فريزر، اللعبة الأمريكانى".