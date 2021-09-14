Advertisements

لا تملك قوت يومها.. زوجة أحمد هيبة تستغيث بنقابة المهن التمثيلية

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 05:19 م
احمد هيبة
احمد هيبة
مي مرسي
رحل عن عالمنا منذ ثلاث أيام الفنان أحمد هيبة، وذلك إثر تعرضه لحادث أليم، تناقلته الصحف والمواقع منذ ثلاث أيام ولم يكن يعلم الكثيرين أن الفنان أحمد هيبة من ضحاياه.

وكشفت تصريحات صحفية أن زوجة الفنان أحمد هيبة، توشك على الإنجاب، ولا تملك قوت يومها، كما أنها لا تملك أي باب رزق لتنفق على أبنائها الثلاثة، حيث كان زوجها أحمد هيبة يحصل على أمواله من العمل بشكل يومي ولم يدخر أي منها للمستقبل.

وشارك أحمد هيبة في عدد من الأعمال الفنية منها "مافيا، غش الزوجية، المركب أبو شنب، حملة فريزر، اللعبة الأمريكانى".

الكلمات المفتاحية

وفاة احمد هيبة زوجة احمد هيبة حادث آليم اخبار الفجر الفني احمد هيبة آلفجر

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- الأهلي يُجدد تعاقده مع نجم الفريق لمدة ٤ مواسم

منذ 35 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - القنوات المفتوحة الناقلة لقمة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا وترددها

منذ ساعة و 14 دقيقة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه النهائي من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 13 دقيقة

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

فيوتشر يحصل على توقيع 5 لاعبين من الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تردد قناة SSC7 HD المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة النصر ضد تركتور سانزي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عبدالحفيظ يكشف حقيقة رحيل رباعى الأهلى إلى فيوتشر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"يا حبيبي كل الناس بتحبك".. هنا الزاهد تودع طلعت زكريا

"زي عيل من عيالي".. عمرو الليثي يستضيف أقوى "3 شنبات" في مصر

جريمة «الديب فريزر» بالهرم من واقع روايات الأهل والجيران.. الزوج مزق جسد الضحية ٧ قطع بعد علمه بعدم تنازلها عن قضيتها ضده

اعترافات مثيرة للجزار المتهم بقتل زوجته وتقطيع جثتها في الهرم

"رجولته نقحت عليه".. جزار الهرم قتل زوجته وقطع جثتها.. والسر "رفضت إعطاءه حقه الشرعي"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

04:30 م

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

عاجل - القنوات المفتوحة الناقلة لقمة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا وترددها

05:01 م

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements