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مصلحة الجمارك: مصر حققت زيادة في نسبة الصادرات خلال جائحة كورونا

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أكد الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك أن وزارة المالية مهتمة بقطاع التصدير والمصدرين وتسعى لتشجيعهم، مشددًا على أن الدولة لن تتقدم الا بتشجيع المصدريين، مشيرا إلى أن هناك دعم كبير للصادرات المصرية. 

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، خلال كلمته، ضمن الجلسة الحوارية لمؤتمر "خطوات على طريق 100 مليار دولار صادرات" المنعقد اليوم، أن مصر لديها اتفاقيات مع ٧٢ دولة، لافتًا إلى أن مصر تخسر مبالغ كبيرة من أجل فتح أسواق جديدة فى الخارج من أجل مساعدة المصدرين.

وأشار الغتوري إلى أن أن كورونا اثرت على العالم أجمع، ووأنه رغم ذلك لم تتأثر مصر، مشيرًا لزيادة نسبة الصادرات خلال جائحة كورونا، مؤكدًا على أنه تم تنويع مصادر الواردات، مشددًا على أن مصلحة الجمارك تقوم بالتطوير والتحديث لمساعدة المستثمرين، مشيدًا بدور المصلحة الوطني في حماية الصناعة فى مصر.

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مصلحة الجمارك زيادة الصادرات الصادرات المصرية الاتفقيات الجمركية

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