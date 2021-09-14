Advertisements

ورشة عمل لتحديث منهجية المشاركة المجتمعية بالأقصر

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 05:10 م
أرشيفية
أرشيفية
طاهر الحساني
نظمت الشركة القابضة للمياه بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ورشة عمل تحت عنوان " تحديث منهجية وآليات المشاركة المجتمعية " بمحافظة الأقصر، والمقامة خلال الفترة من 13 حتى 15 من الشهر الجاري.

وحضر افتتاح الورشة، الدكتور إيهاب عبد العزيز مسئول ملف بالمياه في مصر بمنظمة اليونيسيف العالمية، والعميد إبراهيم كمال مدير مشروعات الأورمان بالأقصر ونحو ٢٤ شركة من شركات المياه التابعة للشركة القابضة منها "شركة مياه القاهرة - شركة صرف صحى القاهرة - شركة الجيزة - شركة مياه الإسكندرية - شركة صرف صحى الاسكندرية - شركة مطروح - شركة كفر الشيخ - شركة الشرقية - شركة البحيرة - شركة الفيوم - شركة بنى سويف -شركة البحر الاحمر - شركة سيناء - شركة القليوبية - شركة سوهاج - شركة قنا - شركة الاقصر - شركة اسوان - شركة دمياط - شركة مدن القناة - شركة الدقهلية - شركة اسيوط ".

وافتتح ورشة العمل اللواء محمد يحيي كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر، حيث اكد على أهمية دور المشاركه المجتمعيه والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى دعم المواطنين والأسر الأكثر إحتجاجًا وذلك تطبيقا ً لتوجيهات القيادة السياسية حيث صدر إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2022 "عامًا للمجتمع المدني"، والمشاركة المجتمعية خلال كلمته بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

كما أوضح رئيس شركة مياه الأقصر أن تطوير منهجية العمل ومتابعة وتقييم الخطط فى مجالات المشاركة المجتمعية ومنها دعم التوصيلات المنزلية للمياه، وتوحيد آليات التقييم والرقابة، وتبادل الخبرات بين الشركات التابعة في تلك المجالات وصولًا لأفضل خدمات مقدمة لدعم الأسر الفقيرة وتوصيل المياه لهم..

تناولت ورشة العمل صياغة اهداف وآليات عمل لإدارات المشاركة المجتمعية واستعراض قاعدة بيانات برنامج DROPs لمكينة اعمال وانشطة المشاركة المجتمعية، وعرض نظم المعلومات الجغرافية GIS فيما يتعلق بالمسح المجتمعى بالإضافة الى استعراض منهجية مشروعات الصرف الصحى بالمشاركة المجتمعية، وتكنولوجيا الآبار الشاطئية RBF..

الكلمات المفتاحية

ورشة عمل اليونيسيف القاعده

أخبار تهمك

خاص- الأهلي يُجدد تعاقده مع نجم الفريق لمدة ٤ مواسم

منذ 36 دقيقة

صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

فيوتشر يحصل على توقيع 5 لاعبين من الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تردد قناة SSC7 HD المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة النصر ضد تركتور سانزي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عبدالحفيظ يكشف حقيقة رحيل رباعى الأهلى إلى فيوتشر

منذ ساعة الا ربع

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه النهائي من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - القنوات المفتوحة الناقلة لقمة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا وترددها

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"القابضة للمياه" تبحث توصيل خدمة الصرف الصحى للقري المحرومة في بنى سويف

جولة ميدانية لرئيس لجنة الصحة بالبرلمان لمشروعات المياه بالأقصر (صور)

غدا.. "مياه المنيا" تنظم ورشة عمل حول خطة وسلامة تداول المياه

محافظ القليوبية ورئيس القابضة للمياه يفتتحان محطة مياه بمدينة الخصوص

"القابضة لمياه الشرب"تقعد ورشة عمل بالتعاون مع الأمم المتحدة

150 مدرسة بالفيوم بمشروع صحتهم مستقبلهم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

04:30 م

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

عاجل - القنوات المفتوحة الناقلة لقمة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا وترددها

05:01 م

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements