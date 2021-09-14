ورشة عمل لتحديث منهجية المشاركة المجتمعية بالأقصر

نظمت الشركة القابضة للمياه بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ورشة عمل تحت عنوان " تحديث منهجية وآليات المشاركة المجتمعية " بمحافظة الأقصر، والمقامة خلال الفترة من 13 حتى 15 من الشهر الجاري.



وحضر افتتاح الورشة، الدكتور إيهاب عبد العزيز مسئول ملف بالمياه في مصر بمنظمة اليونيسيف العالمية، والعميد إبراهيم كمال مدير مشروعات الأورمان بالأقصر ونحو ٢٤ شركة من شركات المياه التابعة للشركة القابضة منها "شركة مياه القاهرة - شركة صرف صحى القاهرة - شركة الجيزة - شركة مياه الإسكندرية - شركة صرف صحى الاسكندرية - شركة مطروح - شركة كفر الشيخ - شركة الشرقية - شركة البحيرة - شركة الفيوم - شركة بنى سويف -شركة البحر الاحمر - شركة سيناء - شركة القليوبية - شركة سوهاج - شركة قنا - شركة الاقصر - شركة اسوان - شركة دمياط - شركة مدن القناة - شركة الدقهلية - شركة اسيوط ".



وافتتح ورشة العمل اللواء محمد يحيي كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر، حيث اكد على أهمية دور المشاركه المجتمعيه والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى دعم المواطنين والأسر الأكثر إحتجاجًا وذلك تطبيقا ً لتوجيهات القيادة السياسية حيث صدر إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2022 "عامًا للمجتمع المدني"، والمشاركة المجتمعية خلال كلمته بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.



كما أوضح رئيس شركة مياه الأقصر أن تطوير منهجية العمل ومتابعة وتقييم الخطط فى مجالات المشاركة المجتمعية ومنها دعم التوصيلات المنزلية للمياه، وتوحيد آليات التقييم والرقابة، وتبادل الخبرات بين الشركات التابعة في تلك المجالات وصولًا لأفضل خدمات مقدمة لدعم الأسر الفقيرة وتوصيل المياه لهم..



تناولت ورشة العمل صياغة اهداف وآليات عمل لإدارات المشاركة المجتمعية واستعراض قاعدة بيانات برنامج DROPs لمكينة اعمال وانشطة المشاركة المجتمعية، وعرض نظم المعلومات الجغرافية GIS فيما يتعلق بالمسح المجتمعى بالإضافة الى استعراض منهجية مشروعات الصرف الصحى بالمشاركة المجتمعية، وتكنولوجيا الآبار الشاطئية RBF..