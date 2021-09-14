شقيق الرئيس التونسي "يبشر" بميلاد نخبة حاكمة جديدة في البلاد

نشر نوفل سعيد شقيق الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الثلاثاء تدوينة على "فيسبوك" تحدث فيها عن النخب الحاكمة والسلة والتغيير.

وقال نوفل سعيد "إن الأزمات وحدها هي التي تحدث تداول النخب المطلوب، وفي بعض الأحيان العسير، على السلطة".

وأضاف "التاريخ علمنا أن الأزمات العميقة تعلن دائما نهاية نخب حاكمة وميلاد أخرى".

وشدد في ختام تدوينته على أن تونس تحيد عن المسار، حيث قال "تونس لن تشذ على هذه القاعدة.. 25 جويلية (يوليو) نموذجا".