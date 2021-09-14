Advertisements

شقيق الرئيس التونسي "يبشر" بميلاد نخبة حاكمة جديدة في البلاد

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
وكالات

نشر نوفل سعيد شقيق الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الثلاثاء تدوينة على "فيسبوك" تحدث فيها عن النخب الحاكمة والسلة والتغيير.

 

وقال نوفل سعيد "إن الأزمات وحدها هي التي تحدث تداول النخب المطلوب، وفي بعض الأحيان العسير، على السلطة".

 

وأضاف "التاريخ علمنا أن الأزمات العميقة تعلن دائما نهاية نخب حاكمة وميلاد أخرى".

 

وشدد في ختام تدوينته على أن تونس تحيد عن المسار، حيث قال "تونس لن تشذ على هذه القاعدة.. 25 جويلية (يوليو) نموذجا".

الكلمات المفتاحية

شقيق الرئيس التونسي تونس القاعده

أخبار تهمك

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 23 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه النهائي من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

فيوتشر يحصل على توقيع 5 لاعبين من الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تردد قناة SSC7 HD المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة النصر ضد تركتور سانزي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - القنوات المفتوحة الناقلة لقمة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا وترددها

منذ ساعة و 16 دقيقة

خاص- الأهلي يُجدد تعاقده مع نجم الفريق لمدة ٤ مواسم

منذ 37 دقيقة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عبدالحفيظ يكشف حقيقة رحيل رباعى الأهلى إلى فيوتشر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

سامي الفهري: لا اجرؤ على تصور قيس سعيد في الرئاسة

قيس سعيد : سنبقى منفتحين على محيطنا الاقليمي دون التدخل في شؤون الدول

بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية.. السيسي يهنئ قيس سعيد

استقالة المستشارة الإعلامية للرئيس التونسي

قناة العربية: إغلاق المطار والحدود في تونس بعد قرارات قيس سعيد

حوار| المرشحة السابقة للرئاسة التونسية: تجربة الإسلام السياسي انتهت

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

04:30 م

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

عاجل - القنوات المفتوحة الناقلة لقمة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا وترددها

05:01 م

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements