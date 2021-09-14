مواقف وطرائف الجبلاية.. اسوان يواجه الزمالك وسوهاج في يوم واحد ( صور )

أعلنت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني جدول مباريات ومواعيد الموسم الجديد 2021/2022 .



وشهد جدول مجموعة الصعيد واقعة غريبة بتحديد موعد لقاء اسوان مع سوهاج في الثاني من أكتوبر المقبل وهو نفس موعد لقاء الزمالك مع اسوان في الدور قبل النهائي من البطولة .



ومن المنتظر تعديل موعد لقاء اسوان مع سوهاج في الجولة الأولى بما لا يتعارض مع مواعيد مباريات كأس مصر .