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مواقف وطرائف الجبلاية.. اسوان يواجه الزمالك وسوهاج في يوم واحد ( صور )
الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 05:15 م
رأفت أمين
أعلنت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني جدول مباريات ومواعيد الموسم الجديد 2021/2022 .
وشهد جدول مجموعة الصعيد واقعة غريبة بتحديد موعد لقاء اسوان مع سوهاج في الثاني من أكتوبر المقبل وهو نفس موعد لقاء الزمالك مع اسوان في الدور قبل النهائي من البطولة .
ومن المنتظر تعديل موعد لقاء اسوان مع سوهاج في الجولة الأولى بما لا يتعارض مع مواعيد مباريات كأس مصر .
وشهد جدول مجموعة الصعيد واقعة غريبة بتحديد موعد لقاء اسوان مع سوهاج في الثاني من أكتوبر المقبل وهو نفس موعد لقاء الزمالك مع اسوان في الدور قبل النهائي من البطولة .
ومن المنتظر تعديل موعد لقاء اسوان مع سوهاج في الجولة الأولى بما لا يتعارض مع مواعيد مباريات كأس مصر .