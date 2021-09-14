إزالة فورية لعقار بدون ترخيص في قنا

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أعمال بناء بدون ترخيص لعقار مكون من طابق واحد بمنطقة الشئون ببندر قنا، بناءًا على توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.



وصرح حسين الزمقان، نائب رئيس مجلس المدينة، بأنه خلال المرور اليومي على جميع الأحياء بمدينة قنا لُحظَ وجود أعمال بناء لعقار، بجوار مسجد قللي، خلف محطة بنزين الوطنية بالشئون وتبين عدم وجود تراخيص للعقار، وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وبناءً عليه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أصحاب العقارات، وإزالة العقار.



وشدد الزمقان على أنه سيتم تطبيق سلطة القانون، ومنع أي حالات بناء عشوائية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات محافظ قنا، بالتصدي بكل حزم لجميع أعمال البناء المخالفة.



وناشد أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، المواطنين بعدم البناء بدون ترخيص، للحد من حالات البناء العشوائي، من أجل احترام سلطة القانون على مستوى مركز ومدينة قنا، والمناطق السكنية والأحياء التابعة لها، وتوعد كل من يخالف القانون بأنه يعرض نفسه للمسائلة القانونية.