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"لن نتخلى عنهم".. أول تعليق من أشرف زكي على أزمة عائلة الراحل أحمد هيبة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 05:20 م
احمد هيبة
احمد هيبة
مي مرسي
رحل الفنان أحمد هيبة، عن عالمنا منذ ثلاث أيام وذلك إثر تعرضه لحادث أليم أدى إلى وفاته.

وكشفت تصريحات صحفية، حالة زوجته وأبنائها، عقب وفاة زوجها أحمد هيبة، حيث توشك زوجته على الإنجاب ولا تملك قوت يومها، لذا قرر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيليلة أن تتكفل النقابة بعائلة الراحل في أزمتهم المالية وذلك على الرغم أن أحمد هيبة ليس عضو في نقابة الممثلين.

وانقلبت المواقع الصحفية في الساعات القليلة الماضية بالحديث عن الأزمة التي تعان يمنها عائلة أحمد هيبة.

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