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عبدالحفيظ يكشف حقيقة رحيل رباعى الأهلى إلى فيوتشر

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
كشف مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ عن حقيقة رحيل رباعى المارد الأحمر إلى نادي فيوتشر أف سي.

تصريحات سيد عبدالحفيظ
وقال سيد عبدالحفيظ: "سعد سمير سوف ينتقل إلى صفوف فريق فيوتشر إف سى على سبيل الإعارة لمدة موسمين".

وتابع: "سوف ينتقل فارس طارق إلى صفوف فريق فيوتشر إف سى على سبيل الإعارة لمدة موسمين".

وأكمل "سيتواجد نيدفيد لمدة موسم واحد فقط مع فيوتشر إف سى، بينما سيتواجد مصطفى البدرى مع فيوتشر إف سى لمدة موسمين".

وأضاف: "الأهلى سيكون له الحق فى إعادة هذه العناصر بعد أول موسم ، وذلك حسب رؤية الجهااز الفنى للفريق".

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