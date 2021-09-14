Advertisements

الاتحاد الآسيوي يرحب باقتراح الفيفا بشأن كأس العالم

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرار بالموافقة على خطة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لإقامة كأس العالم كل عامين.


وقام مجلس الفيفا بالتصويت لصالح إجراء دراسة جدوى بشأن إمكانية إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلا من أربعة أعوام.


وواجه هذا الاقتراح معارضة شديدة، حيث رفضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بينما انتقده اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) مؤكدا أن الفكرة لن تنجح.


وأبدى اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) انفتاحه على الفكرة بشرط أن توفر هيكلا أكثر توازنا للعبة عالميا.

الكلمات المفتاحية

كأس العالم الاتحاد الآسيوي اقتراح الفيفا بشأن كأس العالم

أخبار تهمك

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

خاص- الأهلي يُجدد تعاقده مع نجم الفريق لمدة ٤ مواسم

منذ 39 دقيقة

صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - القنوات المفتوحة الناقلة لقمة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا وترددها

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه النهائي من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 17 دقيقة

تردد قناة SSC7 HD المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة النصر ضد تركتور سانزي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

فيوتشر يحصل على توقيع 5 لاعبين من الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عبدالحفيظ يكشف حقيقة رحيل رباعى الأهلى إلى فيوتشر

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مقترح جديد من الفيفا بشأن مواعيد الدوريات الأوروبية

اقتراح بتغيير موعد انطلاق الموسم الكروي في أوروبا

مفاجأة.. الاتحاد الأسيوي يؤيد إقامة كأس العالم كل عامين

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

04:30 م

عاجل - القنوات المفتوحة الناقلة لقمة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا وترددها

05:01 م

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements