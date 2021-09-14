الاتحاد الآسيوي يرحب باقتراح الفيفا بشأن كأس العالم

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرار بالموافقة على خطة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لإقامة كأس العالم كل عامين.









وقام مجلس الفيفا بالتصويت لصالح إجراء دراسة جدوى بشأن إمكانية إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلا من أربعة أعوام.









وواجه هذا الاقتراح معارضة شديدة، حيث رفضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بينما انتقده اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) مؤكدا أن الفكرة لن تنجح.









وأبدى اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) انفتاحه على الفكرة بشرط أن توفر هيكلا أكثر توازنا للعبة عالميا.