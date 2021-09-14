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16 مليار دولار واردات السوق الأفريقي من الأدوية

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أكد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ، أن السوق الأفريقية للدواء وحجمها الكبير مشيرًا أن أفريقيا تستورد دواء بـ16 مليار دولار، منوهًا إلى أن الصيادلة المصريين كانوا مسوقين للدواء المصري في دول الخليج، م 

وأوضح جورج خلال كلمته بالجلسة الحوارية ضمن فاعليات مؤتمر "خطوات على طريق 100 مليار دولار صادرات"  أن المستوردين في الخليج اشترطوا الحصول على الدواء المصري بنفس السعر الذي يٌباع به في مصر، لافتًا أن هذه أزمة واجهت صناعة الدواء في مصر نظرًا لتثبيت أسعار الدواء منذ سنوات وعدم تحريكها خاصة الأدوية التي تم تسعيرها قبل تحرير أسعار الصرف.

وأشار أن صناع الدواء يتواصلوا حاليًا مع وزارة الصحة لحل هذه الأزمة التي تواجه المستثمرين في السوق الخليجية.

وأشاد جورج السوق الأفريقية للدواء وحجمها الكبير مشيرًا أن أفريقيا تستورد أدوية بـ16 مليار دولار.

وأكد أن المنافسين في أفريقيا يحاربوا الدواء المصري بسرعة التسجيل في وزارة الصحة، بينما يتأخر تسجيل الدواء المصري في الدول الأفريقية لافتًا أن صناع الدواء تعاقدوا مع شركات عالمية للتواصل مع وزراء الصحة الأفارقة وعرضوا عليهم تصدير الدواء بميزة تنافسية وبأسعار العام قبل الماضي وبتوفير يصل لـ20%.

وأشار أنهم عرضوا على وزراء الصحة الأفارقة، فتح مصانع تصنع الدواء لحساب 150 مصنع مصري داخل دول أفريقيا بعد تصدير الدواء لهذه الدول لمدة سنتين مع شرط الاعتراف المتداول بتراخيص وتسجيل الدواء في البلدين وأن تسجيل الدواء في البلدين يتم الاعتراف به.

وأكد أن هذه النقطة سيتم تنفيذها في 12 نقطة أفريقية مشددًا على وجود جانب إنساني، لتوفير دواء بسعر أرخص وانشاء صناعات دوائية في دول أفريقيا.

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