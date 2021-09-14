الأهلي يبدأ في التجهيز لاحتفالية التتويج بالنجمة العاشرة

بدأ مسؤولو النادي الأهلي في التجهيز لاحتفالية تتويج فريق الكرة بالنجمة العاشرة وذلك على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





الأهلي يبدأ في التجهيز لاحتفالية تتويج فريق الكرة بالنجمة العاشرة

ويقيم النادي الأهلي احتفالية كبرى في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء باستاد مختار التتش بمقر الجزيرة يقوم خلالها النادي بتكريم الجهاز الفني وفريق الكرة بمناسبة فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا لمرتين على التوالي ولقب السوبر الإفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية.





واقترب مسؤولو الأهلي من الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالحفل الذي سيقام في الثامنة مساء اليوم.





ووجه مسؤولو الأهلي الدعوة لعدد من نجوم النادي ووسائل الإعلام لحضور هذه الاحتفالية.





وكان النادي الأهلي قد توج بلقبي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراتين النهائيتين كما انتصر على نهضة بركان المغربي في نهائي السوبر الإفريقي، وحصد برونزية كأس العالم للأندية بالفوز على بالميراس البرازيلي.