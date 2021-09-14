خاص- الأهلي يُجدد تعاقده مع نجم الفريق لمدة ٤ مواسم

وقع محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقود تجديد تعاقده مع النادي الأحمر قبل الخروج معارًا لنادي فيوتشر إف سي.





وعلم "الفجر الرياضي" أن المدافع الشاب قام بالتوقيع على عقود التجديد للأهلي في جلسة جمعته بأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر.





عبد المنعم يوقع على عقود تمديد تعاقده مع الأهلي





وقال مصدر مقرب من اللاعب إن عبد المنعم وقع عقود تجديد تعاقده مع الأهلي لمدة ٤ مواسم جديدة.





والجدير بالذكر أن محمد عبد المنعم سينتقل لصفوف نادي فيوتشر إف سي لمدة موسم على سبيل الإعارة بعد الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة.





ولعب عبد المنعم معارًا في الموسم الماضي لنادي سموحة، حيث تلقى عددًا من العروض لكنه فضل الانتقال لنادي فيوتشر إف سي.



