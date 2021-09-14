Advertisements

صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 05:40 م
الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي
انتهت إدارة النادي من كافة الأمور الخاصة بالاحتفالية المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بملعب التتش، بمناسبة تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت النادي. 

احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة 

يأتي هذا في إطار تطوير شعار النادي الخاص بفريق كرة القدم، الذي اتخذت الشئون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد. 

هذا ووجه مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الدعوة إلى كافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل نجوم الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في هذه المناسبة.

صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة
صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة
صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة
صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة
صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة
صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة
صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة
صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة
صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة
صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة
صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة
صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة
صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة
صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة
صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة
صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة
صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة
صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة
صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة
صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة
صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة
صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة
صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة
صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة

الكلمات المفتاحية

النجمة العاشرة الاهلي احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة احتفالية النادي الأهلي

أخبار تهمك

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- الأهلي يُجدد تعاقده مع نجم الفريق لمدة ٤ مواسم

منذ 39 دقيقة

تردد قناة SSC7 HD المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة النصر ضد تركتور سانزي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ حوالي 4 ساعات

فيوتشر يحصل على توقيع 5 لاعبين من الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه النهائي من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

عاجل - القنوات المفتوحة الناقلة لقمة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا وترددها

منذ ساعة و 18 دقيقة

عبدالحفيظ يكشف حقيقة رحيل رباعى الأهلى إلى فيوتشر

منذ أقل من ساعة

صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي يكرم الفرق الرياضية أبطال الموسم الرياضي 2017ـ 2018

الخطيب يدعو وسائل الإعلام لحضور حفل تكريم الفرق الرياضية

محمود الخطيب: الأهلي حقق 296 بطولة فردية وجماعية هذا الموسم

الخطيب يدعو رؤساء الأهلي وأعضاء المجلس السابقين للمشاركة في مشروع لائحة النظام الأساسي

اليوم.. الأهلي يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

طاهر محمد طاهر يزين ملعب الأهلي الجديد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

04:30 م

عاجل - القنوات المفتوحة الناقلة لقمة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا وترددها

05:01 م

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements