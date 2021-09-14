صور احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة

انتهت إدارة النادي من كافة الأمور الخاصة بالاحتفالية المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بملعب التتش، بمناسبة تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت النادي.





احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة





يأتي هذا في إطار تطوير شعار النادي الخاص بفريق كرة القدم، الذي اتخذت الشئون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.





هذا ووجه مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الدعوة إلى كافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل نجوم الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في هذه المناسبة.



