Advertisements

مران الزمالك.. راحة لسداسي الفريق بعد حصولهم على لقاح كورونا

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 05:44 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي

 

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، راحة لكل من محمد أبو جبل ومحمود حمدي الونش وعمر السعيد ومحمود عبد العزيز والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي راحة من التدريبات، بعد حصولهم على لقاح فيروس كورونا اليوم الثلاثاء.

 

موعد مباراة الزمالك وأسوان في كأس مصر

 

ويستعد الفريق الأبيض للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

 

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان المرتقب في الكأس.

الكلمات المفتاحية

رياضة الزمالك آلفجر أخبار الزمالك

أخبار تهمك

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه النهائي من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 15 دقيقة

تردد قناة SSC7 HD المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة النصر ضد تركتور سانزي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

فيوتشر يحصل على توقيع 5 لاعبين من الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عبدالحفيظ يكشف حقيقة رحيل رباعى الأهلى إلى فيوتشر

منذ أقل من ساعة

عاجل - القنوات المفتوحة الناقلة لقمة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا وترددها

منذ ساعة و 16 دقيقة

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- الأهلي يُجدد تعاقده مع نجم الفريق لمدة ٤ مواسم

منذ 37 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

مران الزمالك.. انتظام فرجاني وكاسونجو وغياب النقاز ومشاركة الدوليين

عاجل - كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي

الزمالك يعلن قائمة الفريق لمواجهة الجونة بالدوري

مفاجأت في تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

تابع الآن.. مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري مباشرة

عاجل.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

04:30 م

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

عاجل - القنوات المفتوحة الناقلة لقمة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا وترددها

05:01 م

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements