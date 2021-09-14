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تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في كأس السوبر المصري

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 06:00 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لمواجهة طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية في كأس السوبر المصري.

 

"الأهلي يتعادل وديًا أمام بتروجيت"

 

وخاض المارد الأحمر مباراة تجريبية ضد بتروجيت مساء أمس وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، على أن يخوض مواجهة ودية أخرى أمام المقاولون العرب يوم 16 من الشهر الجاري على ملعب التتش بالجزيرة.

 

ويحرص موسيماني على تجهيز اللاعبين والاطمئنان على مستواهم الفني خاصةً الصفقات الجديدة التي أبرمها في الانتقالات الصيفية الجارية.

 

"تاو أول الغائبين وتأجيل حسم موقف أكرم توفيق"

 

وتقرر أن يغيب عن مباراة الجيش، الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الفريق الوافد حديثًا، بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الضامة.

 

فيما لم يتم حسم موقف أكرم توفيق لاعب وسط الفريق بشكل تام من خوض اللقاء، بعد تعرضه للإصابة في الوجه أثناء تواجده مع المنتخب الوطني.

 

"التشكيل المتوقع"

 

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام الجيش بالسوبر المصري كالآتي:-

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، كريم فؤاد.

 

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة

 

خط الهجوم: ميكيسوني، محمد شريف، حسام حسن.

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