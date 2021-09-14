السيسي: تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية شهادة للشعب المصري (فيديو)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري، بشأن إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.



وقال الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم الثلاثاء والتي أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز": "أنا بقول للشعب المصري النهاردة هذا التقرير شهادة لك".



وأضاف: "شهادة الدولة المصرية شهادة للشعب المصري لأننا كنا نتحرك، ولكن هما اللي كانوا بيتحملوا كثير من تبعيات هذه التحركات".



وتابع الرئيس: " مش احنا اللي بنقول ايه اللي حصل، احنا بنقول ده مصر اللي عملته لنفسها شعبًا وحكومة، كلنا مع بعض إيد في ايد واحدة من أجل تجاوز التحديات الموجودة عندها".



وشهد الرئيس السيسي، اليوم فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.