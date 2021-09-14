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بايرن ميونيخ يفجر مفاجأة عن نجم ريال مدريد

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 06:00 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن

 

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ الألماني السابق صرح أن النمساوي دافيد ألابا نجم ريال مدريد الإسباني الحالي كان حلمه اللعب في برشلونة الإسباني يوماً ما.


الأبا كان يرغب في اللعب لبرشلونة


وقال هونيس في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت الإسبانية :"ألابا أخبرني أن حلمه هو اللعب لبرشلونة في أحد الأيام، فقلت له: هل تريد التفاوض مع الرئيس أم الشخص المسئول عن إعلان الإفلاس ؟ ".

وأضاف:"برشلونة لم يعد مثالا بالنسبة لنا بسبب وضعه المالي، فهو ليس نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقتصادي وكذلك الرياضي".

وعن مواجهة بايرن ميونخ وبرشلونة، اختتم هونيس تصريحاته قائلا:" أعتقد أن بايرن ميونخ هو المرشح الأوفر حظًا للفوز لأن برشلونة لا يمكن أن يكون في أفضل حال بسبب بيع اللاعبين المهمين بالإضافة إلى المشاكل المالية".

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