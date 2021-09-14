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عاجل- رونالدو يقود تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة يانج بويز بدوري الأبطال

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 05:52 م
رونالدو
رونالدو
مصطفى صابر
أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة يانج بويز السويسري، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وستلعب المباراة على ملعب وانكدورف معقل فريق يانج بويز، ذلك وفي تمام السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيلة مانشستر يونايتد

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - هاري ماجواير - لوك شاو

في خط الوسط: فريد - بول بوجبا - دوني فان دي بيك - برونو فيرنانديز - جادون سانشو

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

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