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بهذه الطريقة.. مايا دياب تروج لاغنيتها الجديدة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 07:03 م
مايا دياب
مايا دياب
منار أشرف داود
نشرت الفنانة مايا دياب صورة البوستر الرسمي لكليبها الجديد "أهلًا وسهلًا "، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "مايا" على الصورة قائلة:"أغنية مليانة فرح بتسمعوها وبتشوفوها بعد ساعات على قناتي الخاصة على يوتيوب وعلى كل تطبيقات الموسيقى أن شاء الله تكونو متحمسين متل ما أنا متحمسة ".

ويذكر أن آخر أعمال مايا دياب أغنية خطابي روج الذي شاركها فيه الفنان محمود الليثي، واقتربت لخمس ملايين مشاهدة عبر يوتيوب

الكلمات المفتاحية

مايا دياب حطالي روج اهلاً وسهلاً انستجرام آلفجر

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