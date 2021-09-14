ميناء دمياط يتداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة

شهد ميناء دمياط، خلال ال 24 ساعة الماضية، تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة، فضلا عن 4337 شاحنة.





وبحسب بيان صدر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، اليوم الثلاثاء، فقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23349 طنا شملت 2200 طن يوريا و1000 طن رمل و 15300 طن فوسفات و 1794 طن نترات و 3100 طن كسب صويا، في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40818 طنا شملت 1289 طن خشب زان و16475 طن ذرة و6657 طن حديد و 1018 طن أنابيب و 15247 طن قمح و480 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 132 طنا.





وأشار البيان إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 131 حاوية مكافئة تشمل خضراوات ( بطاطا وبطاطس وفلفل وورق عنب وملوخية وبامية وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( برسيم وريحان وفول وبردقوش وينسون) وفواكه( فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وأمريكا وإنجلترا وهولندا وألمانيا ومالطا وإيطاليا.





كما بلغ عدد الحاويات الواردة 507 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2269 حاوية مكافئة.. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء 78389 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 82146 طنا.