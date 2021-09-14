"شخصيات شريرة".. صلاح عبد الله يستعيد ذكريات بعض أعماله

استعاد الفنان صلاح عبد الله ذكريات بعض أعماله، وذلك من خلال صور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "عبد الله" تعليقا على الصور قائلا: "هذه الشخصيات الشريرة واللى آخرها ماهر في شقة ستة" مثلتها آه وآه مثلتها ولكنها لا تمثلنى والله.. والله لا تمثلنى.. ولا هه؟!".



يذكر أن صلاح عبد الله آثار قلق جمهوره ومحبيه عليه، حيث تعرض لوعكة صحية أدت إلى نقله لأحد المستشفيات، ولكنه عاد لتصوير أعماله عقب استقرار حالته.