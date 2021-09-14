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رسمياً.. بيراميدز يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 06:50 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد

 

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بعد تولي إيهاب جلال المسئولية الفنية.

 

هاني سعيد يعلن جهاز بيراميدز الجديد

 

وجاء التشكيل الرسمي على النحو التالي:

 

إيهاب جلال .. المدير الفني

حمد إبراهيم .. المدرب العام

محمود فتح الله .. مدرب

عمرو مختار .. مدرب

أحمد حسام .. مدرب

مصطفى كمال .. مدرب حراس المرمى

علي طه .. محلل أداء

 

ويبقى الجهاز الإداري والطبي على نفس تشكيله خلال الفترة المقبلة مع الجهاز الفني الجديد

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