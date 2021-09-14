مصرع عامل دليفري ومرافقه في حادث سير بالشيخ زايد

لقي شابان مصرعهما إثر وقوع حادث سير بمدينة الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى وصلة دهشور ووجود حالتي وفاة.



وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي عن مصرع عامل توصيل طلبات "دليفري" ومرافقه، وجرى إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى الشيخ زايد ورفع آثار الحادث من نهر الطريق.



تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.