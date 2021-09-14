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الاتحاد السعودي للتجديف يُدشن أول معسكر خارجي للاعبي فريق التطوير

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

دشن الاتحاد السعودي للتجديف أول معسكر خارجي للاعبي فريق التطوير وذلك في مدينة أفيز البرتغالية الذي انطلق أمس ويستمر حتى الـ20 من سبتمبر الجاري.

واختار المدير الفني للاتحاد "البريطاني" دانيال الجينز 7 لاعبين من فريق التطوير، إضافة إلى لاعب من المنتخب الأول، وفقاً لمعايير فنية وضعها الاتحاد خلال الفترة الماضية، وهم سلطان الشالي من المنتخب الأول، وتركي العارف، خالد شاكر، عمار جاد، أحمد عبد القادر، حسن قادري، عبد الله الحي، هيا المامي من فريق التطوير، إذ أوضح الجينز أن هذا المعسكر يستهدف تطوير الفريق على الماء وتمكينهم من تعلم مهارات إضافية على القوارب، من خلال برامج تدريبية متطورة.

فيما أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتجديف علي حسين علي رضا أهمية هذا المعسكر الذي يعد أحد برامج الاتحاد التطويرية في استكشاف وتطوير المواهب في رياضة التجديف، موضحاً أن هذه العملية تساعد الاتحاد على تطوير اللاعبين ذوي الإمكانيات العالية لينضموا للمنتخب الأول في المستقبل من أجل المشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والعالمية إضافة إلى دورة الألعاب الآسيوية ودورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

بدوره تمنى المدير التنفيذي للاتحاد طارق بن زياد سقا للاعبين التوفيق والاستفادة الكاملة من المعسكر، لافتاً إلى أن هذه المعسكرات تُمكِّن الرياضيين من تطوير مهاراتهم وتكون بمثابة أجواء تنافسية وودية.

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