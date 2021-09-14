باحث: تقرير التنمية البشرية رسالة طمأنة للمستثمرين

علق أحمد بيومي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على عودة تقرير التنمية البشرية قائلًا: يعكس قدرة الدولة على إتاحة البيانات والمعلومات، حيث يبعث رسالة طمأنينة للمستثمرين، بأن مصر بها مناخ استثماري جيد آمن، مشيرا إلى أن الجهات الأجنبية تحتاج إلى بيانات عن مصر من مؤسسة دولية محايدة على سبيل المثال مستثمر يريد الاستثمار في بلادنا يحتاج إلى معلومات عن مصر وبالتالي يلجأ لهذا التقرير.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc" مساء اليوم الثلاثاء أن المؤشرات الاقتصادية خلال الـ 7 سنوات تحسنت بشكل كبير بالنسبة للفترة التي قبلها، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بمعايير عالمية لكونه تعاونت فيه مصر من صندوق النقد الدولي ونتج عنه انخفاض معدل التضخم والبطالة وارتفاع معدل النمو الاقتصادي.



ونوه بأن مصر من الدول القلائل التي أشاد بها صندوق النقد الدولي في عام كورونا بأنها استطاعت أن تحقق معدل نمو اقتصادي بمعدل 2.7% في وقت كان الاقتصاد العالمي ينخفض، مشيرا إلى أن الأمور الاقتصادية كانت من أهم التحديات التي واجهت مصر ورصدت قي تقرير التنمية البشرية.



