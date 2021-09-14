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خبيرة تغذية: زيادة الوزن قد تحرم السيدات من الإنجاب (فيديو)

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 07:00 م
كساب أحمد
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لخفض الوزن الزائد من خلال الكورسات العلاجية، لافتة إلى أنها ليست ضد العمليات الجراحية للتخلص من مرض السمنة، إذا كانت الحل الأخير للتخلص من الوزن الزائد.

مرض السمنة
وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هناك ضرورة للتخلص من السمنة لأنها تؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض مثل السكر، والضغط العالي، وآلام في العظام أو تكيس في المبايض لدى الفتيات، وهذا يحرم السيدات من الإنجاب.

زيادة الوزن
ولفتت إلى أن زيادة الوزن لا تضر الناحية الصحية فقط، بل الناحية النفسية، خاصة وأن مريض السمنة يميل إلى الاكتئاب، خلاف تعرضه إلى التنمر.

الكلمات المفتاحية

زيادة الوزن دعاء سهيل السمنة

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