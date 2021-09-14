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أستاذ علوم سياسية: تقرير التنمية البشرية شهادة ثقة بحق مصر

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 07:00 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
داليا الحسين
قالت الدكتورة غادة موسى، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تقرير التنمية البشرية للعام الحالي، يعد شهادة ثقة وجدية بحق مصر في نجاحها في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تقرير التنمية البشرية للعام الحالي يدلل على برنامج الإصلاح الاقتصادي يأتي بثماره رغم تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدكتورة غادة موسى، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه لا توجد تنمية دون استقرار، حيث إن الاستقرار الذي تشهده مصر مقارنة ببعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدى لارتفاع معدلات التنمية.

الكلمات المفتاحية

مصر تقرير التنمية البشرية السيسي

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