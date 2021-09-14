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رئيس حزب مصر أكتوبر تكشف سر بكائها بعد مؤتمر "التنمية البشرية" (فيديو)

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 07:02 م
داليا الحسين
كشفت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر والخبيرة الاقتصادية، سر بكائها خلال مؤتمر تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مؤتمر تقرير التنمية البشرية في مصر 
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السيدة راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كانت كلمتها مؤثرة خاصة فيما يتعلق بحديثها عن الرئيس السيسي وتقديرها الكبير لجهوده والوضع في لبنان.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
وتابعت أن التقرير كان عادلا بالنسبة لمصر في ظل تقارير خارجية مغلوطة عن الأوضاع في مصر وينبغي ترجمة التقارير الحقيقية لكافة اللغات لتوضيح الصورة الحقيقية، مشيرة إلى أن كلمات الرئيس السيسي كانت رائعة اليوم خاصة فيما يتعلق بضيوف مصر ومعاملتهم مما يدعو للفخر لنا جميعا.

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راندا ابو الحسن حزب مصر أكتوبر تقرير التنمية البشرية الدكتورة جيهان مديح الأمم المتحدة الإنمائي

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