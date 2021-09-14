بيان من الأرصاد بشأن طقس غدا الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس ليوم غدا الأربعاء، حيث تشهد البلاد تحسنا في الأحوال الجوية على كافة الانحاء.



تحذيرات عاجلة للمواطنين



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.



البلاد تتأثر بمنخفض الهندي الموسمي



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.



طقس غدًا الأربعاء



وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الأربعاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وطقس شديد الحرارة رطب علي جنوب الصعيد فيما يكون معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء ليلا، طقس لطيف رطب من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى ومعتدل علي باقي الأنحاء.



الظواهر الجوية غدًا الأربعاء



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الأربعاء، حيث تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والعريش على فترات متقطعة.



حالة البحرين



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة غدا الأربعاء



وعن درجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

