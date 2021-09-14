Advertisements

بيان من الأرصاد بشأن طقس غدا الأربعاء

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 07:04 م
ارشيفية
ارشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس ليوم غدا الأربعاء، حيث تشهد البلاد تحسنا في الأحوال الجوية على كافة الانحاء.

تحذيرات عاجلة للمواطنين

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

البلاد تتأثر بمنخفض الهندي الموسمي

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

طقس غدًا الأربعاء

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الأربعاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وطقس شديد الحرارة رطب علي جنوب الصعيد فيما يكون معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء ليلا، طقس لطيف رطب من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى ومعتدل علي باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية غدًا الأربعاء

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الأربعاء، حيث تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا  الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والعريش  على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

وعن درجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

الكلمات المفتاحية

حرارة الغد الارصاد

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في كأس السوبر المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل - القنوات المفتوحة الناقلة لقمة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا وترددها

منذ ساعتين و 44 دقيقة

فيوتشر يحصل على توقيع 5 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ حوالي 5 ساعات

تردد قناة SSC7 HD المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة النصر ضد تركتور سانزي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- الأهلي يُجدد تعاقده مع نجم الفريق لمدة ٤ مواسم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

رونالدو يسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد في شباك يونج بويز (فيديو)

منذ 41 دقيقة

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

رسمياً.. بيراميدز يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الأربعاء

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

بيان من الأرصاد بشأن طقس غدا الأربعاء

أمطار في هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس (تفاصيل)

بيان من الأرصاد بشأن طقس غدا الجمعة ودرجات الحرارة

بيان من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

04:30 م

رونالدو يسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد في شباك يونج بويز (فيديو)

07:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements